Im Bezirk Mödling vereinen sich die Unterschiede wie in keiner anderen Region. Von altem Barock über Einkaufsparadiese bis hin zu großen Industriegebieten ist hier alles vertreten, was man sich unter einer suburbanen Gegend vorstellen kann. Wir haben uns ein wenig in die Geschichte des Bezirks und seiner Orte eingelesen.

Gemeinde im Schloss

Die Marktgemeinde Vösendorf ist ein historisch geschätzter Ort mit seinem wunderbar restaurierten Schloss, welches als Wahrzeichen und Gemeindeamt dient. Zusätzlich bietet es auch ein Fahrradmuseum und laufend wechselnde Vernissagen. In den Kellergewölben des Schlosses befindet sich das historische Museum, welches dazu einlädt, die Geschichte des Ortes hautnah zu erleben. Über 60 Vereine pflegen das Kulturgeschehen in Vösendorf und sorgen dafür, dass wirklich immer etwas los ist - von Konzerten und Tänzen über Sportveranstaltungen bis zu traditionellen örtlichen oder sakralen Festen. Da die Marktgemeinde Vösendorf direkt an die Bundeshauptstadt Wien angrenzt, ist das touristische Angebot sehr stark mit Wien verknüpft. Die Wiener-Lokalbahn (WLB) bringt Sie in nur 20 Minuten direkt in das Zentrum Wiens. Dort finden Sie alles, was das Kulturherz der Wiener Zeitgeschichte begehrt.

Kaiserliche Residenz

Eine Siedlung in einem wild- und wasserreichen Jagdgebiet, eine Sommerresidenz und eine Marktgemeinde mit internationaler Ausrichtung und generationsübergreifender Lebendigkeit.Laxenburg vereint auf seinem Gebiet eine große Tradition mit bester Zukunft. Die Spuren erster Besiedlungen reichen weit zurück bis ins 6. Jahrtausend vor heute, eine Ausgrabung an der Guntramsdorfer Straße in den 1990er Jahren erhärtete diese lang gehegte Vermutung. Im frühen 13. Jahrhundert kann dann erstmals das Geschlecht derer von Lachsendorf nachgewiesen werden, deren Besitz 1306 von den Habsburgern angekauft und in den folgenden Jahrhunderten gepflegt, ausgebaut und als kaiserliche Residenz vor den Toren Wiens geschätzt und geliebt wurde.

Gumpoldskirchner Weine

Gumpoldskirchen ist der berühmteste Weinort Österreichs. Er liegt 20 Kilometer südlich von Wien, an der klimatisch begünstigten Thermenlinie. Die erste urkundliche Erwähnung der Siedlung am Fuß des Anningers war im Jahr 1140, doch die Geschichte des Orts reicht sehr viel weiter zurück. Zahlreiche Funde lassen auf eine Siedlung mit Weinkultur schon in urgeschichtlichen Zeiten schließen. Seit dem Mittelalter findet ein reger Handel mit Gumpoldskirchner Wein statt, der den Ort weit über die Grenzen Österreichs hinaus bekanntgemacht hat. Gumpoldskirchens klimatische Voraussetzungen für den Weinbau sind einzigartig. Weine von Frucht, Säure und Reife wachsen hier wie in kaum einem anderen Gebiet der Erde.