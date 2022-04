Fleißige HelferInnen sorgen mit 348 Ostersackerln für Osterstimmung im Ort.

EBERGASSING. Gemeinsam mit den Kindergarten- und Schulkindern werden bereits zum 2. Mal in der Gemeinde Ebergassing-Wienerherberg zwei Osterbäume geschmückt. Am letzten Schultag vor den Osterferien hat die Gemeinde Ebergassing – gemeinsam mit dem Osterhasen – für Osterstimmung in Ebergassing und in Wienerherberg gesorgt. Vize-Bürgermeisterin Renate Terkola, Bürgermeister Roman Stachelberger und Ortsvorsteherin Rosa Brunnthaler bereiteten insgesamt 348 Ostersackerl vor, die der Osterhase persönlich in den Gärten der Volksschule Ebergassing und in den Kinderbetreuungseinrichtungen in Ebergassing und Wienerherberg versteckt hat.

Osterbaum vor der Volksschule

In den Sackerln, die mit Süßigkeiten gefüllt waren, fanden die Kindergarten- und Volksschulkinder heuer einen Holzanhänger, den sie nun bemalen und/oder mit Stickern bekleben dürfen. Denn wie im Vorjahr, hat das Bauhof-Team zwei Osterbäume „gebaut“, auf denen die fertigen, bunten Anhänger aufgehängt werden dürfen. Der Osterbaum in Ebergassing ist vor der Volksschule zu finden; der Osterbaum in Wienerherberg befindet sich bei der Dreifaltigkeitssäule. Die Gemeinde hofft, dass sich – wie auch im Vorjahr – viele Kinder an der Aktion beteiligen und die geschmückten Osterbäumen in beiden Ortsteilen alle BürgerInnen erfreuen werden.