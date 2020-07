von Elon Haziri (Ferialpraktikant AWS)

AWS-Obmann Bgm. Roman Stachelberger: „Da uns die Sicherheit unserer Mitarbeiter und Mitmenschen sehr am Herzen liegt, haben wir als unsere LKWs mit der neuesten Technik ausgestattet und zwar mit dem Abbiegeassistenten für Lastkraftwagen. Dieser ist erst ab dem Jahr 2022 verpflichtend, jedoch wollten wir die Technik jetzt schon zu unserem Vorteil nutzen.“

Der Assistent hilft den Fahrern die toten Winkel einzusehen, welche sie normaler Weise nicht einsehen können. Leider kommt es immer wieder zu Unfällen mit Fußgängern oder Radfahrern, die mit solcher Technik vermieden werden können. Der Assistent wird mit dem Blinken nach rechts aktiviert, befindet sich ein Passant oder Radfahrer in dem toten Winkel, so stößt der Abbiegeassistent sofort ein akustisches und optisches Warnungssignal aus, somit weiß der Lenker, dass sich eine Person in der Gefahrenzone befindet und kann rechtzeitig abbremsen.

Das System kann Objekte wie Ampeln und Bäume von Menschen unterscheiden. So wird das Risiko einer Fehlwarnung und Kollision auf ein Minimum beschränkt.

Geschäftsführer Jürgen Maschl: „In unseren etwas älteren LKWs wurde auch eine Rückfahrkamera nachgerüstet, diese besitzen unsere neuen LKWs bereits. Doch auch mit diesem tollen Assistenten besteht trotzdem die Gefahr, dass ein Unfall passieren kann. Deswegen sollte man den Kindern beibringen, wie man ordnungsgemäß die Straße überquert. Denn nur durch die Zusammenarbeit von uns allen, bleiben wir sicher!“