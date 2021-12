Der Lockdown ist zu Ende und wir sitzen wieder im Büro. Alles gut, also? Nicht ganz, denn der Lockdown geht weiter. Zumindest für jene Menschen, die sich bisher nicht impfen lassen wollten. Keine Sorge, das wird jetzt kein hinpecken auf Ungeimpfte. Das machen schon andere regelmäßig. Viel mehr sollen diese Worte eine Frage an Sie alle sein: Was ist eigentlich mit uns passiert? Seit knapp zwei Jahren wütet das große Monster namens Corona und infiziert die Menschheit nicht nur mit einem neuen Virus, es sät auch Zwietracht, Missgunst, Hass und Streit. Freunde werden zu Gegnern, in Familien brechen Gräben auf und die Leute bekommen Angst davor, wo und wie das enden wird. Im Ernst: Leitl'n, reißts eich z'samm! Geimpft, ungeimpft, genesen oder getestet - am Ende sind wir alle Menschen und wenn wir das vergessen, dann hilft uns auch die beste Impfung nicht mehr.