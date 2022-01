SCHWECHAT. Erst kürzlich wurde die Impflotterie von der Bundesregierung angekündigt. Mit dieser soll jeder 10. Geimpfte die Chance auf einen 500-Euro-Gutschein haben.

Für den Schwechater Alexander Paulus war dies Anreiz genug, um sich Gedanken über einen Möglichen Gewinn und dessen Verwendung zu machen. Schnell wurde der Entschluss gefasst, den Betrag an Menschen zu Spenden, denen es Finanziell nicht sehr gut geht und die sich selbst einfachste Lebensmittel wie Nudeln, Reis und Mehl nicht oder nur schwer leisten können. "Wir waren selbst schon oft in der Situation, in der wir jeden Euro mehrmals umdrehen mussten. Daher möchten wir gerne etwas zurückgeben und den Menschen helfen, die es jetzt am dringendsten benötigen." so Paulus im Interview.

Ganze Familie möchte helfen

Dieses vorhaben wurde dann direkt auf die eigenen Familie ausgeweitet. So wurde auch entschieden, bereits vorab eine Spende für das Rote Kreuz Schwechat und deren Tafeln zu realisieren. Alexander Paulus, Elisabeth Paulus und Julia Rappl investieren direkt je € 50.- für die Beschaffung von Lebensmitteln zur Spende. Auch der älteste Sohn Maximilian Rappl wollte, mit gerade einmal sechs Jahren, für Einkommensschwache Familien Spenden. So legte er auch direkt € 5.- von seinem gesparten Taschengeld oben drauf.

So konnten direkt Haltbar-Milch, Reis, Nudeln, Mehl und Toastbrot eingekauft und bei Schwechats Bezirksstellen-Geschäftsführer Markus Palkowitz abgegeben werden. Dieser zeigte sich erfreut über die Lebensmittel für die Tafeln und begrüßt das Vorhaben der Familie, einen möglichen Gewinn auch direkt weiter zu Spenden. "Wir betreuen die Team Österreich Tafeln in Fischamend, Ebergassing, Moosbrunn und Mannersdorf und freuen uns natürlich über jede Spende, um diese an die Einkommensschwachen Bürgerinnen und Bürger zu verteilen" erläuterte Palkowitz.

Spenden statt Verschwenden

Mit dem Vorhaben möchte Alexander Paulus aber nicht nur selber etwas gutes Tun. Er möchte mit dem Slogan "Spenden statt Verschwenden" auch direkt weitere für sein Vorhaben begeistern: "Der einfachste Weg seinen Mitmenschen zu helfen sind Spenden an die vielen Einrichtungen wie die Team Österreich Tafel oder die Soma Märkte. Auch wenn Sie nur einen kleinen Teil dazu beitragen möchten, ist dies ohne weiteres und jederzeit möglich."