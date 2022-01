Die kleine "Amy" ist in Schwechat entlaufen

SCHWECHAT. Amy ist am 11. Jänner 2022 in der Sendnergasse entlaufen. Die Besitzerin bittet um Hilfe bei der Suche: "Bitte versuchen Sie nicht, Amy einzufangen. Am Hilfreichsten sind Berichte über Sichtungen mit der Laufrichtung." Wenn Sie Amy gesehen haben oder hilfreiche Hinweise auf ihren Verbleib geben können, wenden Sie sich bitte an 0680/1522213 oder 0660/1138183.