Fischamender Imker verschenkt Honig an die Jüngsten.

FISCHAMEND. Es ist mittlerweile schon zu einer süßen Tradition geworden: Walter Rojky vom Fischamender Imkerverein und Fischamends Kinder- und Jugendstadtrat Thomas Bäuml machten vor der Osterwoche eine kulinarische Tour mit einer ganz besonderen Delikatesse.

Süßes aus Fischamend



Gemeinsam besuchten die beiden die drei Kindergärten in Fischamend mit vollgefüllten Honigkisten. Stadtrat Thomas Bäuml “Die Mädchen und Buben haben sich riesig gefreut. Es ist schön, wenn man den Fischamender Kindern etwas Gesundes aus ihrer Heimatgemeinde schenken kann.”

Bienen-Experte happy

Auch der Fischamender Bienen-Experte Walter Rojky zeigte sich zufrieden bei der Übergabe: “Das, was uns übrig bleibt vom Honig, sollen die Kinder in unserer Gemeinde bekommen. Das weckt das Interesse an der Natur und schmeckt vor allem hervorragend.”