Ein Adventkranz für die Tiere des Waldes

WIENERHERBERG. Das Projekt „Wald“ begleitet die Kinder im Kindergarten Wienerherberg das ganze Jahr hindurch und fließt in viele Bereiche der Bildungsarbeit mit ein. Aufgrund eines Bilderbuchs, in dem die Waldtiere über ihr Leben im Winter erzählen, entstand bei den Kindern die Idee, auch den Tieren in der Adventzeit etwas Gutes zu tun. Deshalb wurde im Wald aus Kastanien und Maiskörnern einen Adventkranz gestaltet, bei dem vier Äpfel die vier Adventkerzen ersetzen. Dieses Brauchtum soll an den respektvollen Umgang zwischen Natur und Tier erinnern.