Die Jagd ist kein einfaches Thema, besonders wenn man ein großer Tierfreund ist. In den Köpfen einiger Menschen sind Jäger auch heute noch die, die aus Jux und Freude im Wald auf Tiere schießen, damit sie erzählen können, wie toll sie sind. Oder sie gelten als Waffennarren, die an den Tieren ihre Schießwut ausleben. Es gibt sie bestimmt, die schwarzen Schafe unter den Jägern, aber wie überall sind schwarze Schafe die Ausnahme. Förster, Jäger und Jagdaufseher haben große Verantwortung und gehen mit dieser im Regelfall auch dementsprechend gewissenhaft um. Im Gespräch mit Mario Weidinger aus Schwechat wird schnell klar, dass es ihn auch nach so vielen Jahren bei der Jagd immer noch Überwindung kostet, wenn er das Leben eines Tieres beenden muss. Wie so oft im Leben gilt auch hier: Vorurteile sind dazu da, um ausgeräumt zu werden. Vielleicht kann der Artikel über Jäger und Naturschutz ein wenig dazu beitragen.