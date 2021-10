Ein regionales Pilotprojekt mit Auszeichnung

MOOSBRUNN. Der Umbau der Volksschule Moosbrunn ist nicht nur für die Gemeinde eine große Sache. Der Verein LANDLUFT rief einen Sonderpreis für besonderes Engagement unter dem Motto "Boden g'scheit nutzen" ins Leben und der Regionalentwicklungsverein Römerland Carnuntum wurde als einer von 9 Preisträgern ausgezeichnet. Der Sonderpreis folgt dem Zweck, verschiedene Initiativen aufzuzeigen, die abseits der Gemeindeebene für einen zukunftsweisenden Umgang mit Grund und Boden stehen. Mit dem Römerland Carnuntum haben sich 30 Gemeinden die baukulturellen Leitlinien des Bundeskanzleramts zu Herzen genommen. Sie erarbeiteten eine gemeinsame Strategie und einen darauf basierenden, leicht zu vermittelnden Baukasten. Alle 30 Gemeinden verpflichteten sich den Grundsätzen, womit kluge Bodennutzung und qualitative Bauweisen nicht mehr nur Absichtserklärungen bleiben. Beim Sonderpreis des Vereins LANDLUFT wurden insgesamt 68 Projekte für außergewöhnliches Engagement eingereicht. Moosbrunns Bürgermeister Paul Frühling erklärt, wie es dazu kam: "Der erste Pilot-Wettbewerb, der die gemeinsam erarbeiteten Grundsätze für Planungs- und Baukultur im Römerland Carnuntum umsetzte, war der Architekturwettbewerb 'Zu- und Umbau Volksschule Moosbrunn'. Dieser Wettbewerb war ein intensiver, aber sehr wertvoller Prozess im Sinne einer Qualitätsarchitektur in unserer Ortschaft. Die regionalen baukulturellen Leitlinien waren dabei eine große Hilfe. Die hohe Transparenz der Entscheidung führte zu hoher Akzeptanz aller Beteiligten. Ich bin mir sicher, dass wir mit unserem Projekt Volksschule Moosbrunn neue Maßstäbe in baukultureller, aber auch pädagogischer Sicht in unserer Region setzen werden." Zur Preisverleihung im Namen der gesamten Region reisten Bürgermeister Paul Frühling und Römerland Carnuntum-Obfrau Daniela Koller an.