Ein Ort gegen die Einsamkeit und zum Reden und Kennenlernen.

SCHWECHAT. In Schwechat und Mannswörth wurden sogenannte "Plauderbänke" installiert. Wer dort sitzt signalisiert, dass er gerne mit anderen Menschen ins Gespräch kommen möchte. Mit dieser Aktion möchte die Stadtgemeinde Schwechat die unterschiedlichen Gräben, zuschütten, die in den vergangenen Jahren der Pandemie entstanden sind.

Plaudern gegen Barrieren

Verschiedene Parkbänke im gesamten Stadtgebiet Schwechats und Mannswörth beim Teich wurden mit Schildern ausgestattet und somit zu Plauderbänken umfunktioniert. „Wir wollen die Barriere oder Einsamkeit, die in den letzten Monaten und Jahren vielleicht entstanden sind, hiermit durchbrechen“, so Bürgermeisterin Karin Baier, die die Plauderbänke in den nächsten Wochen auch ausprobieren wird.

Start mit vier Standorten

Gestartet wird nun an vier Standorten: im Schwechater Rathauspark, dem Schlosspark, am Hauptplatz sowie im Freizeitzentrum Mannswörth vor dem Teich stehen die einladenden Plauderbänke für spannende Konversationen zur Verfügung.