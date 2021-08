SCHWECHAT. An der Ecke Neukettenhoferstraße / Himberger Straße strahlt seit Donnerstagvormittag ein Zebrastreifen in den kräftigen Farben des Regenbogens. Die Message des Schutzwegs ist klar, Intoleranz hat in Schwechat keinen Platz.

Beschluss im Gemeinderat

Der Schutzwegverschönerung war ein Dringlichkeitsbeschluss aus der jüngsten Gemeinderatssitzung vorausgegangen. Ausgerechnet im Pride-Monat Juni wurden in Schwechat Parkbänke und Häuserwände mit Sprüchen verunstaltet, die sich klar gegen die LGBTIQ Community richteten. Der Dringlichkeitsbeschluss sah daher vor, mit der Gestaltung eines Regenbogenschutzwegs in Schwechat, ein starkes Zeichen der Solidarisierung mit der Community zu setzen. Nachdem der Beschluss beinahe einstimmig angenommen wurde, konnte der Zebrastreifen nun in die Tat umgesetzt werden.

Vielfalt in jedem Bereich

So vielfältig die Angebote der Stadt Schwechat sind, so vielfältig sind auch die Menschen, die in dieser Stadt leben. Für Ausgrenzung und Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung und der Geschlechtsidentität ist in Schwechat kein Platz, verdeutlicht Bürgermeisterin Karin Baier: „Wir sind sehr stolz, dass wir nach einem Antrag der grünen Fraktion in der jüngsten Gemeinderatssitzung bereits jetzt einen Regenbogenzebrastreifen für grundsätzlich mehr Toleranz in Schwechat umsetzen konnten. Schmierereien, wie sie im Juni auf Parkbänken in dieser Stadt vorkamen, wollen wir in unserer Stadt nicht."