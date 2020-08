VELM (les). Manchmal müssen die Dinge einfach schnell erledigt sein. Das dachte sich wohl auch Jonas Bölzlbauer und beschloss kurzerhand in den eigenen vier Wänden auf die Welt zu kommen. Damit die werdenden Eltern die Sache nicht allein durchstehen müssen, wurden ein Rettungsfahrzeug des ASB Traiskirchen sowie die Himberger First Responder-Gruppe alarmiert.

Ein besonderes Erlebnis



Franz Jelinek (61) war als erster vor Ort und konnte im Grunde nicht mehr viel tun: "Als ich eingetroffen bin, war die Geburt schon in vollem Gange." Jonas kam direkt im Wohnzimmer am Fußboden zur Welt. Franz erzählt weiter: "Die Geburt war zum Glück nicht nur schnell, sondern auch problemlos. Als ich den Raum betrat, war beinahe schon alles vorbei. Ich habe das Kind dann untersucht und festgestellt, dass die Vitalwerte von Mutter und Sohn in Ordnung waren." Dem stolzen Papa wurde auch noch ein Wunsch erfüllt: "Da alle wohlauf waren, habe ich dem Vater gestattet, die Nabelschnur durchzuschneiden." Dann durfte er das Kind kurz halten, ehe es auf dem Schoß von Franz Jelinek versorgt wurde. Auch der junge Ersthelfer Manuel Ben-Mohamed war von dem Erlebnis beeindruckt: "Für mich war es das erste Mal, so kurz nach einer Hausgeburt dabei zu sein. Das war schon ein besonderes Erlebnis." Für Franz Jelinek war es bereits das fünfte Kind, dem er auf die Welt helfen durfte. Die junge Familie wurde schließlich mit dem Rettungswagen ins Mödlinger Krankenhaus gebracht. Einige Tage später besuchten Franz Jelinek und sein Kollege Christoph Reichel die Familie und überbrachten einen Rotkreuz-Bären, einen Rotkreuz-Strampelanzug und Blumen.