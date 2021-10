FISCHAMEND. Die Stadtgemeinde Fischamend setzt generell auf möglichst sichere Verbindungen zur Schule. Und auf umweltfreundliche wie die Linie G(eh). Eltern und Freiwillige begleiten Kinder in der Früh zu Fuß auf drei Routen zur Volksschule.

Besseres Gefühl für Eltern

Nicht immer kann man sich auf die Konzentration der Straßenlenker verlassen. Nicht immer ist das Wetter freundlich, und zudem werden die Tage kürzer. Familien-Gemeinderätin Christina Hoffmann: “Für viele Eltern ist es gut zu wissen, dass die Kinder am Schulweg begleitet werden, bis sie sich sicher genug fühlen, die Strecke ohne Begleitung von Erwachsenen zurückzulegen.” Fischamend will damit in der Früh auch den “Kinder-Aussteige”-Verkehr vor dem Schul-Campus möglichst gering halten. “Das ist ein wertvoller Beitrag zur Umwelt und hat Vorbildwirkung für Kinder”, erklärt Stadtrat Michael Burger.

Gesund für die Kinder

“Die Kinder machen so Bewegung an der frischen Luft und haben Spaß beim Gehen”, sagt Fischamends Bürgermeister Thomas Ram. Außerdem werden so viele neue Freundschaften geschlossen. Am Dienstag im “blauen” G(eh)-Bus ist etwa Stadträtin Astrid Taschner an Bord, die früher bei den Austrian Airlines die Betreuung über hatte: “Ich freue mich immer darauf. Denn die Kinder genießen unseren Service.”