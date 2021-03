FISCHAMEND. Die Bitte um Spenden für die Erdbebenopfer in Kroatien löste in Fischamend eine Welle der Hilfsbereitschaft aus. Pfarrer Ivica Stankovic und Bürgermeister Thomas Ram zeigten sich erstaunt über die riesige Menge an Kleidung und Lebensmittel.

Dank an die Bevölkerung

Der Pfarrsaal der Kirche St. Michael war nach dem Aufruf binnen weniger Tagen voll mit Kartons, Schachteln und Säcken. Alle vollgefüllt mit Kleidung, Schuhen, Spielzeug oder Küchengeräten von guter Qualität bis neuwertig. Pfarrer Stankovic und sein Team brachten die erste Tranche mit vier Kombis ins Erdbebengebiet Banovina. Trotz vollgepackter Fahrzeuge muss Ivica Stankovic noch einmal mit seinen freiwilligen Helfern in den Süden fahren, denn im Pfarrsaal stapeln sich die Spenden immer noch. “Wir wollen uns bei der Fischamender Bevölkerung für die großartige Hilfe bedanken. Unglaublich, wie viele Menschen nach unserem Aufruf mitgemacht haben”, erklären Pfarrer Stankovic und Bürgermeister Ram.

Spenden für Medikamente

Stankovic bedankt sich außerdem im Namen der vielen Erdbebenopfer, für die die Kleidung und das Kinderspielzeug ein Segen sind. Wer noch haltbare Lebensmittel spenden will, kann sie vor der Pfarre abgeben. Danke auch für die Geldspenden, mit denen wir Medikamente kaufen können”, so Ivica Stankovic. Spendenkonto: IBAN AT80 3282 3000 0193 8117. Beim Verwendungszweck bitte “Spende für die Opfer des Erdbebens in Kroatien” angeben. Spenden sind steuerlich absetzbar.