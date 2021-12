Flächendeckende Parkraumbewirtschaftung für Schwechat

SCHWECHAT. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde die Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung in Schwechat ab 1. März 2022 mit den Stimmen von SPÖ, NEOS und GfS beschlossen. Die blaue Kurzparkzone im Stadtkern Schwechats ist bereits bekannt und bleibt wie gehabt. Neu hinzu kommt nun die „Grüne Zone“. Einfach erklärt: Alles was nicht blau ist wird nun grün.

Unterschied zwischen den Zonen

Während in der „Blauen Zone“ 30 Minuten 80 Cent kosten und maximal 120 Minuten geparkt werden darf, beträgt die Gebühr in der „Grünen Zone“ 50 Cent pro 30 Minuten bzw. 6 Euro für das Tagesticket. Bezahlt wird in der grünen Zone mit Handyparken oder „Ankreuz-Parkscheinen“. Die Parkscheine sollen jedenfalls im Rathaus und dem Freizeitzentrum sowie der Bücherei erhältlich sein, an weiteren Verkaufsstellen wird gearbeitet. In der blauen Zone bleiben die zwei Bewohnerparkzonen wie gehabt. Sofern die Bedingungen für den Erhalt einer Ausnahmebewilligung erfüllt werden, kostet die pauschalierte Kurzparkzonenabgabe 100 Euro für ein Jahr (zuzüglich einer festen Gebühr von derzeit 14,30 Euro sowie eine Verwaltungsabgabe von derzeit 36,90 Euro). Damit kann in der Nähe des Wohnsitzes - je nachdem ob am Alanovaplatz oder im Bahnviertel - geparkt werden und zusätzlich gilt diese Parkkarte dann auch gleich für die Grüne Zone. In der blauen Zone ist wie bisher die Parkgebühr zu entrichten – Parkscheinautomaten stehen selbstverständlich weiterhin zur Verfügung. Alle Bewohner:innen mit Hauptwohnsitz in Schwechat können für ein mehrspuriges KFZ eine pauschalierte Parkabgabe von 95 Euro pro Jahr für die grüne Zone entrichten und bekommen eine Parkkarte. Besitzer einer grünen Parkkarte können somit in der gesamten grünen Zone in Schwechat und seinen Katastralgemeinden parken. Informationen zum Erhalt der Parkkarte folgen demnächst.

Service-Entgelt soll fallen

Wer mit der App „Handy-Parken“ sein Ticket in Schwechat löst, soll keinen finanziellen Nachteil haben. Der Netzbetreiber verrechnet je Buchung 0,18 Euro – diesen Betrag wird in Zukunft die Stadtgemeinde übernehmen – der Beschluss dazu soll im Februar folgen. Bürgermeisterin Karin Baier ist froh, dass dieses große Projekt mehrheitlich im Gemeinderat beschlossen wurde. „Wir sind davon überzeugt, dass wir nicht auf das Parkpickerl in Wien warten können. Überschüsse aus der Parkraumüberwachung kommen verpflichtend dem Öffi-Ausbau und den Radwegen zugute“, so die Bürgermeisterin.