Wer sich sein Eigenheim selbst schaffen möchte, sollte sich über die NÖ Wohnbauförderung informieren.



BEZIRK. Trotz des herrschenden Baustoffmangels ist der Hausbau derzeit sehr beliebt. Passend dazu informieren wir Sie in dieser Ausgabe über die Förderungen in den Bereichen Bauen, Wohnen, Wohnbau und die Baurechtsaktion. Mario und Marianne Haas aus Kleinneusiedl bauten bereits im Jahr 2017: "Die Wohnbauförderung haben wir bei der Niederösterreichischen Landesregierung beantragt. Die Höhe der Förderung richtete sich dabei nach der erreichten Energiekennzahl des Hauses. Um die Förderung zu erhalten, waren bei uns der Einbau einer Wärmepumpenanlage sowie einer Wohnraumlüftung notwendig. Insgesamt wurden bei uns dann rund 10% des Gesamtpreises gefördert."

Höhe nach Voraussetzung

Zusammenfassend kann man sagen, dass sich die Förderung aus vier Bausteinen zusammensetzt: Wie energieeffizient baue ich mein Haus? Wie optimiere ich meine Haustechnik, die Sicherheit und die Ökologie? Baue ich mein Haus im Ortskern oder in einer Abwanderungsgemeinde? Wie schaut meine Familiensituation aus? Dabei sind bei der Energieeffizienz zum Beispiel die optimierte Wärmedämmung wichtig, bei der Haustechnik eine Photovoltaikanlage und bei der Familie die Anzahl von Kindern und das Alter der Familienmitglieder. Bei besten Voraussetzungen ergibt sich so ein Gesamtförderdarlehensbeitrag von bis zu 75.000 Euro.

Bauzins statt Grundkauf

Die Niederösterreichische Baurechtsaktion bietet die Möglichkeit, ein Grundstück zu bebauen und das Baurecht als Sicherstellung für Baukredite zu verwenden, obwohl man nicht der Grundstücksbesitzer ist. Somit wird man in den ersten Phasen des Bauens nicht auch noch zusätzlich mit den Kosten einer Grundstücksanschaffung belastet. Lediglich ein Bauzins in Höhe von einem Prozent der Anschaffungskosten muss jährlich entrichtet werden. So sollte spätestens nach 100 Jahren das Grundstück käuflich erworben sein. Das Grundstück muss hierbei nicht der ansässigen Gemeinde gehören. Der Eigentümer kann auch eine Privatperson, eine juristische Personen oder die Kirche sein. Mehr zum Thema Förderung bei Bauen und Wohnen finden Sie unter www.meinbezirk.at/meineförderung. In der nächsten Ausgabe kümmern wir uns um Förderungen in Wirtschaft, Sport und Tourismus.

von Alexander Paulus