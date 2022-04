Der Frühling ist in Himberg eingekehrt und auch wenn das Wetter noch nicht ganz mitspielt, lässt es sich der Lenz nicht nehmen, bereits mit voller Kraft zu arbeiten.

HIMBERG. Besonders schön kann man das momentan auf dem Hauptplatz sehen, wo die Blutpflaumen in wunderschönem Rosa erblühen. Diese Bäume am Hauptplatz haben sich toll entwickelt und bieten den Himbergern ein herzerfrischendes Frühlingsambiente. Geraden in Zeiten, in denen sich massive Einschränkungen des täglichen Lebens, so negativ auf die Psyche der Menschen auswirken können, ist der Anblick dieser blühenden Hölzer echter Balsam für die Seele. Bürgermeister Ernst Wendl abschließend: „Bäume, Grünraum und die Natur an sich, sind der Himberger Gemeindeverwaltung besonders wichtig. Dafür leisten wir einen nachhaltigen Beitrag und pflanzen permanent neue Bäume und Sträucher.“