HIMBERG. Das Gasthaus Schmankerl in Himberg am Hauptplatz wurde von Herrn Franz Nemeth neu übernommen. Dieses Lokal mit jahrzehntelanger Tradition zeichnet sich durch freundliches Service und ausgezeichneter Hausmannskost aus.Vor dem Gasthaus befindet sich ein Schanigarten, der vor allem in der warmen Jahreszeit sehr beliebt und gut frequentiert ist.

Seitens der Gemeindevertretung freuen wir uns, dass der Hauptplatz belebt bleibt und Herrn Nemeth wünschen wir viel Erfolg und alles Gute für die Zukunft.