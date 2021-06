FISCHAMEND. Die nächste 'X-Akte' führt uns nach Fischamend, wo angeblich eine Geistergräfin ihr Unwesen treibt. Der Sage nach gab es in den einst dichten Wäldern rund um die Stadt ein prächtiges Schloss am Ufer der Fischa. Die junge Schlossherrin war nicht sonderlich beliebt, da sie begeisterte Jägerin war und ihr Hobby ohne Rücksicht auf Verluste ausübte. Kein Tier im Wald war vor ihr sicher und auch die Saat auf den Feldern ging oft kaputt, wenn sie mit ihrem Pferd darüberpreschte. Eines Tages soll die Gräfin wieder einmal in ihrem Blutdurst ein Reh verfolgt haben, bis dieses sich vor der Hütte eines Klausners erschöpft niedersinken ließ. Der Mann trat heraus und ermahnte die Jägerin, von ihrem Opfer abzulassen.

Ein totes Reh zuviel

Die Gräfin lachte ihn aus und tötete das Tier, worauf der Mann sie verfluchte, für immer als Geist im Wald herumzuirren. Erschrocken wollte die Gräfin aus dem Wald fliehen, fand den Weg aber nicht mehr. Als sie kurz davor war aufzugeben, betete sie zum Himmel und wurde schließlich vom Klang der Glocke des Fischamender Turms in die Stadt geführt. Seither ließ sie die Glocke jeden Abend läuten, um verirrte Wanderer aus dem Wald zu geleiten. Der Fluch des Klausners ging dennoch in Erfüllung und so muss die Geistergräfin seit ihrem Tod bis ans Ende aller Tage durch Wald und Felder jagen, bis der Klang der Glocke sie in den Auen verschwinden lässt.

Die Glocke ist verstummt

Um den Wahrheitsgehalt dieser 'X-Akte' zu ergründen, sprechen wir mit dem Fischamender Historiker Adalbert Melichar, der für eine Überraschung sorgt: "Ja, die Gräfin, auf der diese Legende beruht, gab es tatsächlich. Ein besonders eifriger Fischamender Heimatforscher fand heraus, dass es sich um eine Gräfin Barbara Kefenhöhler geb. Teufel gehandelt haben könnte." Es gibt Dokumente, die verbürgen, dass eben jene Dame im einstigen Schloss Fischamend gelebt hatte. "Es gab damals wohl einen evangelisch-katholischen Religionszwist und so ist es nicht unwahrscheinlich, dass man der Gräfin etwas anhängen wollte. Darauf könnte der Ursprung der Sage basieren." Professor Melichar besitzt das älteste Fischamender Heimatbuch aus dem Jahr 1910: "Auch hier ist die Geistergräfin in Gedichtform verewigt." Was ist denn nun aber mit der Glocke am Fischamender Turm, die ewig läuten sollte? Auch hier weiß der Historiker Antwort: "Im 1. Weltkrieg wurden alle Kirchenglocken eingesammelt und zu Waffen gegossen, so auch die unseres Marktturmes. Die Glocke ist verstummt, aber die Geistergräfin wütet weiterhin bei Sturm rund um den Königsberg." Und schmunzelnd fügt Professor Melichar hinzu: "Es gibt aber leider bisher keinen Fotobeweis."