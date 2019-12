Irena und Mario Sirovina freuen sich seit dem 23. Juni 2019 über dreifaches Kinderglück.

HIMBERG. Die jungen Eltern entschieden sich 2018 wegen der ausgezeichneten Kinderbetreuung und Infrastruktur für Himberg als neuen Wohnort. Der Arztbesuch in der Schwangerschaft brachte eine große Überraschung. Bei der ersten Untersuchung wurden Zwillinge diagnostiziert, bei der nächsten Untersuchung wurde bereits auf Drillinge korrigiert.

Altes Haus wurde zu klein

Aus Platzgründen wurde entschieden, das alte Haus im Frühjahr 2019 abzureißen und durch ein neues zu ersetzen. Anfang Dezember hat die Familie mit den Drillingen schließlich das neue Heim bezogen. Zwischenzeitlich haben sie in einem Ausweichquartier bei den Eltern gewohnt. Die Kinder Lana, Ben und Dario kamen am 23. Juni 2019 durch Kaiserschnitt im SMZ-Ost zur Welt. Sie waren „Frühchen“, wurden in der 27. Woche geboren und jedes Baby wog ziemlich genau ein Kilogramm. Die Kinder waren nach der Geburt zwei Monate im Spital. Mittlerweile haben sich die zwei Buben und das Mädchen gut entwickelt, sie wiegen derzeit zirka 5,5 Kilo. Das neue Haus bietet den 30-jährigen Eltern mit den drei Kindern genügend Platz: „Ursprünglich waren zwei Kinder geplant, durch die Drillinge wurde die Familienplanung auf einen Schlag erledigt“, so Mutter Irena.

Im Ernstfall hilft die Oma

Die Kinder sind dreieiige Drillinge, dadurch ist auch das Aussehen und das Temperament unterschiedlich. Grundsätzlich sind die drei sehr brav und ruhig, lediglich ein Junge hat mehr Bewegungsdrang. Falls die Kinder zu anstrengend sind, unterstützt die Oma. Bürgermeister Ernst Wendl und Familiengemeinderätin Ingrid Wendl besuchten die Familie und überreichten für jedes Kind einen Gutschein sowie einen großen Weihnachtsstern. Weiters hat jedes Kind den Willkommensrucksack der Gemeinde geschenkt bekommen.