Gemeinde und Feuerwehr als tolles Team

MOOSBRUNN. Die Freiwillige Feuerwehr ist einer der Stützpfeiler für jede Gemeinde und ihre Bürger. Die Moosbrunner Kameraden hielten kürzlich ihre Jahreshauptversammlung ab. Unter strengen COVID-Vorsichtsmaßnahmen traf man sich und besprach was war und was noch kommt. Kommandant Christian Stummer und sein Stellvertreter Christian Karrer berichteten über die zahlreichen Tätigkeiten und Einsätze im Jahr 2021. Gleichzeitig wurde auch ein Ausblick auf das kommende Jahr gehalten. Oberverwalter Richard Herbsthofer referierte darüberhinaus über den Rechnungsabschluss 2021 und über das Budget für das laufende Jahr. Bürgermeister Paul Frühling bedankte sich bei allen Feuerwehrleuten für ihren Einsatz und ihr Engagement im Dienste der Gemeinschaft: "Unsere Freiwillige Feuerwehr unterstützte die Gemeinde neben ihren normalen Tätigkeiten auch viele Male im Rahmen der Pandemiebekämpfung. Ein großes Danke möchte ich den Kameradinnen und Kameraden außerdem dafür aussprechen, dass sie während des Schulumbaus für drei Klassen ein Ausweichquartier stellen." Was der Gemeindeführung wichtig ist, ist ein Geben und Nehmen und deshalb kann sich nicht nur die Gemeinde auf die Feuerwehr verlassen, sondern auch die Feuerwehr auf die Gemeinde. Im Frühjahr 2022 wird ein nagelneues Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF-2) im Wert von 410.000 Euro ausgeliefert, das gemeinsam von Land Niederösterreich, Gemeinde und Freiwilliger Feuerwehr finanziert wird. "Unsere Feuerwehr bezahlt hier einen Eigenanteil und das nachdem sie bereits die Ersatzbeschaffung des ausgemusterten Versorgungsfahrzeugs selbst umgesetzt und finanziert hat. Das ist nicht selbstverständlich und zeigt, wie super die Moosbrunner Feuerwehr ist. Ich wünsche allen Kameradinnen und Kameraden ein unfallfreies Jahr und viel Gesundheit. Danke, dass ihr immer für uns da seid", freut sich Bürgermeister Paul Frühling abschließend.