Golfplatz-Einbrecher kassierte 22 Monate Haft

SCHWECHAT/KORNEUBURG (mr). Ein unverbesserlicher Serientäter ungarischer Abstammung beschäftigte die österreichischen Behörden. Der in Großbritannien vielfach wegen Eigentumsdelikten vorbestrafte 52-Jährige war zuletzt 2017 in Österreich wegen einer Serie von Einbruchsdiebstählen vorwiegend in Golfclubs (darunter auch drei Einbrüche in den Golfclub Schwechat) zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt worden.

Die Strafe verbüßte er in seiner ungarischen Heimat, wobei er vorzeitig im Oktober 2019 entlassen wurde. Bereits am 3. November des Vorjahres verübte er einen weiteren Einbruch in den Golfclub Schwechat und erbeutete aus dem Golf Shop einen Laser Distanzmesser im Wert von 354 Euro. Seine Identifizierung erfolgte durch hinterlassene DNA-Spuren. Im Hinblick auf die einschlägige Vorstrafenbelastung fiel die Strafe mit 22 Monaten Haft deutlich aus.