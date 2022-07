Die Corona-Krise, die uns seit mehr als 2 Jahren belastet, stellte das gesamte Gesundheitspersonal vor enorme Herausforderungen.

GRAMATNEUSIEDL. Auch die Gramatneusiedler Gemeindeärztin Dr. Stefanie McCarthy-Pavelka hatte mit dem sehr regen Patientenzulauf zu kämpfen. Aus diesem Grund reifte schon vor Monaten die Idee, ihre Ordination auszubauen. Es gab erste Kontakte mit der Gemeindeführung, die umgehend Unterstützung zusagte. Dr. McCarthy-Pavelka ist in einem Genossenschaftsbau eingemietet. Ursprünglich sollte eine Gemeinschaftspraxis entstehen, aber zwei Ärzte sprangen vor der Realisierung ab. Zum Glück ist die neben der Ordination liegende Wohnung bis heute frei, sodass eine Zusammenlegung der Wohnungen einen erheblichen Ausbau möglich macht. Geplant sind eine weitere Empfangsstelle für die Patienten und zusätzliche Behandlungsräume sowie eine damit einhergehende Vergrößerung des Warteraums.

Umbau noch im Herbst

Die Ordination hat dann das Potenzial für weiteres medizinisches Personal zur Entlastung von Dr. McCarthy-Pavelka. Fix geplant ist die Anstellung einer Krankenschwester, die zahlreiche medizinische Aufgaben wie Infusionen oder Blutabnahmen übernehmen wird. Auch ein weiterer Arzt könnte in der ausgebauten Praxis Platz finden. In konstruktiven Gesprächen zwischen Dr. McCarthy-Pavelka und Bürgermeister Thomas Schwab wurde ein Weg vereinbart, wie der Ausbau mit Hilfe der Marktgemeinde Gramatneusiedl umgesetzt werden kann. In der letzten Gemeinderatssitzung erfolgte ein einstimmiger Beschluss zur Übernahme des Finanzierungsbeitrages, der an die Wohnungsgenossenschaft zu zahlen ist, und eine zusätzliche Subvention für die umfangreichen Umbauarbeiten. Wenn alles nach Plan läuft, könnte der Umbau bereits im September 2022 abgeschlossen sein. Bürgermeister Schwab: „Durch diesen sicherlich notwendigen Ausbau der Ordination von Dr. McCarthy-Pavelka ist die optimale medizinische Versorgung der Gramatneusiedler Bevölkerung auch in der Zukunft gewährleistet.“