Trotz der zunehmenden Industrie ist die Stadt Fischamend von saftigen Grünflächen geprägt. Nicht nur der Kern der Gemeinde profitiert vom Einfluss der Natur. Auch außerhalb dominieren prächtige Wiesen und Wälder.

Besonders Freizeitsportler dürfen sich an den zahlreichen Rad- und Wanderwegen rund um Fischamend erfreuen. Die weiten Donauauen laden zu langen, gemütlichen Spaziergängen ein. Dabei gibt es viele verschiedene Tier- und Pflanzenarten zu entdecken.

Neben dem Winterhafen und der Kleinen Au bieten auch die großzügigen Spielplätze in der Innenstadt den Kindern genügend Platz, um sich vollends auszutoben. Ein Beispiel dafür ist der Dorfspielplatz, der sich in der Rösslgasse befindet. Dank der angenehmen Atmosphäre und dem breitgefächerten Angebot an Spiel- und Klettergerüsten dürfen sich die Eltern entspannen, während ihre Kleinen jeden Meter des Geländes erkunden können.

Bürgermeister Thomas Ram ist es ein besonders großes Anliegen, die Grünflächen der Stadt für die Erholung im Alltag zu erhalten. Aus diesem Grund besteht auch der Fischamender Getreideplatz noch nach sehr langer Zeit und dient als Haupt-Location für diverse Märkte und Veranstaltungen.

Ein neues Vorzeigeprojekt ist die Eröffnung des Wasserturmparks, der nun das grüne Herz der Stadtgemeinde bilden soll. Bereits im Herbst 2020 soll mit den Umgestaltungen des Parks begonnen werden, der die Stadt Fischamend mit noch mehr Lebensqualität bereichern wird.