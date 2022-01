VELM. Der Hund gilt seit jeher als bester Freund des Menschen und so ist es keine große Überraschung, dass in der Gemeinde Himberg insgesamt 587 Vierbeiner gemeldet sind. Alleine 124 davon leben in Velm und die sehnen sich - wie auch ihre Herrchen und Frauchen - nach einem eigenen Areal, um sicher und ungestört spielen und sich austoben zu können. Bürgermeister Ernst Wendl zum Thema: „Hunde sind Spielgefährten, Vertraute und Beschützer für uns Menschen. Wissenschaftliche Studien belegen, dass Kinder, die mit vierbeinigen Freunden aufwachsen, die emotionale und geistige Entwicklung verbessert und die soziale Kompetenz gesteigert wird.“ Darüber hinaus verringern Hunde bei älteren, alleinstehenden Menschen das Gefühl der Einsamkeit. Sie agieren für diese Personen oft als einzige Vertraute und Partner im täglichen Leben.

Leider gibt es auch immer wieder Hundebesitzer, die sich nicht an die vorgeschriebene Leinen- und Beißkorbpflicht halten. Dazu kommen Halter, die ihre Tiere in der freien Natur ohne Leine laufen lassen und dadurch Wildtiere stören oder sogar gefährden. Auch deshalb wurde schon mehrfach der Wunsch nach einer Hundefreilaufzone an Bürgermeister Wendl und die Velmer Mandatare herangetragen. Der Ortschef hat in dieser Causa jetzt gute Nachrichten: „Die Gemeindeführung steht diesem Ansinnen positiv gegenüber und sucht aktuell nach einem passenden Grundstück mit 1.500 bis 2.000 m2 Fläche, das gepachtet werden kann. Sobald dieses Grundstück gefunden worden ist, wird eine Hundefreilaufzone in Velm errichtet.“