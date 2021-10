Harter Kampf um Himberger Kreuzung

Haben wir in der Region ein Verkehrsproblem?

HIMBERG. Bürgermeister Ernst Wendl ist im Gespräch mit den Bezirksblättern sichtlich verärgert und macht daraus auch kein Geheimnis: "Seit so langer Zeit versuchen wir, den Ortskern von Himberg vom Verkehr zu entlasten und jetzt will man uns die Autos wieder hereinzwingen."

Untragbare Angelegenheit

Doch eins nach dem anderen. Der Ursprung des Problems liegt in einer eigentlich positiven Sache: dem Neubau des Himberger Bahnhofs. Dieses Prestigeprojekt soll der Gemeinde und auch den vielen Pendlern einige Vorteile bringen. Mit dem Bau einher gehen jedoch auch die Schließungen zweier Bahnübergänge. Die eine Auflassung bei der Rauchenwartherstraße wurde zwischen ÖBB und Gemeinde abgesprochen und soll durch eine Fuß- und Radwegunterführung umgangen werden. Die Schließung der Eisenbahnkreuzung bei der Ebergassingerstraße jedoch wurde vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie kurzerhand mitbeschlossen - und das laut Bescheid des Ministeriums "ersatzlos". Für Ortschef Wendl eine untragbare Angelegenheit, da in dem Schreiben auch steht, dass eine neuerliche Evaluierung der Situation erst nach mindestens 12 Monaten zulässig sei.

Ampel würde Problem lösen

"Ich fühle mich als Bürgermeister dazu verpflichtet, die Lebensqualität meiner Bürger zu erhalten. Wird der Bahnübergang geschlossen, ziehen täglich 2.000 Autos mehr durch unseren Ortskern. Dagegen werde ich mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln vorgehen", zeigt sich Wendl kämpferisch. Eine mögliche Lösung ist eine Ampelanlage bei der Kreuzung Gutenhoferstraße/B15a, die den Übergang regelt. "So kann man das drohende Verkehrsdebakel für Himberg abwenden", so Wendl abschließend. Eine Studie im Auftrag der ÖBB bestätigt so eine Anlage als beste und leistbarste Lösung. Diese Studie liegt dem Einspruch bei, die die Gemeinde gegen das Urteil des Ministeriums nun eingebracht hat.