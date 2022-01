Himberg forciert Digitalisierung der Gemeinde

HIMBERG. Seit Herbst 2021 wird der gesamte Schriftverkehr der Gemeinde digitalisiert und mit Hilfe eines speziellen Programms verwaltet. Dieser „elektronische Akt“ (ELAK) ist neben einer Papierersparnis, vor allem durch seine uneingeschränkten Textsuchfunktionen eine große Hilfe für die Gemeindebediensteten. Egal ob Gemeinderatsbeschlüsse, Rechnungen oder umfangreiche Verhandlungsniederschriften – alles wird in Sekundenschnelle gefunden, wodurch natürlich auch die Wartezeiten für die Parteien oder bei der Beantwortung von Anfragen und Anliegen erheblich verkürzt wird.

"Leider können wir aufgrund der derzeit noch geltenden baubehördlichen Vorschriften, Bauverfahren noch nicht zur Gänze digitalisieren. Wir werden aber auch hier die aktuellen Entwicklungen genau beobachten und sobald wie möglich beginnen, auch die Bauakte aller Liegenschaften in unserem Gemeindegebiet zu digitalisieren. Noch im heurigen Jahr beginnt die elektronische Erfassung des gesamten Kanalnetzes mit einer Länge von etwa 63.000 Laufmetern in allen Katastralgemeinden. Dabei wird der Kanal vermessen und auch der technische Zustand erhoben. Allein dieses Projekt kostet etwa 500.000 Euro", erklärt Bürgermeister Ernst Wendl.

Eine weitere zukunftsweisende Entwicklung hat mit Anfang des Jahres auch in unserer Gemeindeverwaltung Einzug gehalten. Mit dem neuen Programm „Web-Office“ wird es in naher Zukunft für die Gemeinde möglich sein Daten wie z.B. Abgaben, Steuern, Friedhofsdaten, Hundehaltungen, Bevölkerungsstrukturen, Kanal- Strom- und Wasserleitungsverläufe, Beleuchtungskörper, Standorte von Abfallbehältern, Flächenwidmungen, u.v.m., online auf einer graphisch aufbereiteten Oberfläche am Bildschirm zu bearbeiten bzw. zu nutzen. Solche graphischen Oberflächen kennt man teilweise auch schon von Einkaufszentren. In der Endphase kann dieses Service, in einer praktikablen Form und unter Beachtung der Datenschutzrichtlinien, an sogenannten öffentlichen „Infopoints“, für interessierte GemeindebürgerInnen zugängig gemacht werden. „Digitalisierung bedeutet eine bessere Datenqualität, flexibleres Arbeiten und rasche Auskunft für die Gemeindebürger. Natürlich verlangt dies auch eine höhere Qualifikation der GemeindemitarbeiterInnen,“ so Ernst Wendl abschließend.