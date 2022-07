Bei der Feuerwehr Pellendorf herrscht derzeit Platznot.

HIMBERG. Für 46 aktive Mannschaftsmitglieder gibt es nur 38 Spinde, für die etwa 20 Mädchen und Burschen der Feuerwehrjugend gibt es keine entsprechenden Räume, ebenso fehlen die geschlechtsspezifische Trennung der Garderobe. Es fehlt der Stauraum für den Zeugmeister, für das Feuerwehrarchiv gibt es keinen Platz. Daher soll das Feuerwehrhaus in östlicher Richtung erweitert werden. Eine entsprechende Entwurfsplanung wurde bereits von einem Architekten durchgeführt. Der Zubau sowie die Ausgestaltung wird vom planenden Architekten in enger Zusammenarbeit mit dem Feuerwehrkommando, den Vereinen als Nutzer und der Gemeindevertretung erfolgen.

Veranstaltungsraum für Bevölkerung

In Pellendorf gibt es kein Gasthaus, lediglich der Mannschaftsraum der Feuerwehr erfolgt gelegentliche für gesellschaftliche Nutzung. Jetzt besteht die Möglichkeit, einen ebenerdigen barrierefreien Raum für Vereine, Treffen im Dorf, für geselliges und kulturelles Beisammensein im neuen Zubau des Feuerwehrhauses zu integrieren. Es würde sich ein Raum mit etwa 120 m² ergeben. Um diesen neuen Kommunikationsraum möglichst groß zu gestalten, soll das vorhandene Grundstück neben der Feuerwehr maximal genutzt werden. Dieser neue Raum soll auch den Zusammenhalt im Ort fördern. Im darüber liegenden Geschoß wäre Platz für die Feuerwehrjugend und das Feuerwehrkommando.

Kosten und Umsetzung

Die Kosten für den Zubau betragen etwa 1,4 Mio. Euro, davon entfallen etwa € 800.000,- auf den Bereich der Feuerwehrerweiterung und € 600.000,- auf den Veranstaltungs- und Kommunikationsraum für die Bevölkerung. Um dieses Projekt auch finanziell stemmen zu können, wurde seitens der Gemeindevertretung um finanzielle Unterstützung beim Land NÖ angesucht. Der Zeitplan sieht so aus, dass im Jahr 2022 die Einreichplanung, im Jahr 2023 der Baubeginn und im Jahr 2024 die Fertigstellung erfolgen soll. Ein einstimmiger Grundsatzbeschluss des Gemeinderates wurde bereits am 22. Juni 2022 gefasst. „Die FeuerwehrkameradInnen leisten so viele Stunden freiwillig und endgeldlos zum Schutz für die Bevölkerung, daher ist eine adäquate und zeitgemäße Unterkunft angebracht. Um die Kommunikation und den Zusammenhalt in der Bevölkerung zu verbessern werde ich mich für die Errichtung eines Veranstaltungsraums für die Bevölkerung einsetzen“, so Bürgermeister Ernst Wendl.