Das topmoderne Fahrzeug erhöht die Sicherheit aller Gemeindebürger.

HIMBERG. Eine gut ausgerüstete Feuerwehr ist für jede Gemeinde ein unverzichtbares Element. Ein Fuhrpark auf dem neuesten Stand der Technik garantiert im Einsatzfall ein rasches Handeln. Am 06. August 2020 hat Bürgermeister Ernst Wendl den Fahrzeugschlüssel an Kommandant Michael Berger der Freiwillige Feuerwehr Himberg übergeben und das nagelneue Hilfeleistungsfahrzeug 3 (HLFA 3) mit Allradantrieb somit in den „Dienst“ gestellt. Frisch von der Produktionsline des Herstellers “Rosenbauer” wurde das Einsatzfahrzeug den Kameraden im kleinen Kreis übergeben. Kommandant Michael Berger ist stolz, “so ein hochmodernes und für die Sicherstellung der Einsatzbereitschaft notwendiges Fahrzeug in Dienst stellen zu dürfen. Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst und werden sie gewissenhaft wahrnehmen, um dieses Fahrzeug in den Dienst der Sicherheit unserer Himberger Bevölkerung und Gewerbetreibenden zu stellen."

Bestens ausgerüstet für den Notfall

Nach einem Jahr Planung und der darauffolgenden europaweiten Ausschreibung konnte sich das Linzer Unternehmen “Rosenbauer” als bester Anbieter durchsetzen. Trotz der aktuellen pandemiebedingten Umstände kann sich die Freiwillige Feuerwehr Himberg jetzt über ein HLFA 3 freuen, das vor allem als Ersatz des Schwerrüstfahrzeugs mit Equipment für technische und Schadstoff-Einsätze fungiert. Zu den Highlights in Sachen Ausrüstung zählen drei umluftunabhängige Pressluftatmer, eine Wärmebildkamera, ein Multigasdetektor, eine erweiterte Erste Hilfe-Ausrüstung mit Defibrillator, ein Hydroschild, ein Rauchschutzvorhang, drei Chemieschutzanzüge und noch vieles mehr. Kommandant-Stellvertreter Ing. Wolfgang Ernst hat sich für die Auswahl der technischen Ausrüstung des Fahrzeuges und der Einrichtung besonders verdient gemacht.

Sicherheit um eine halbe Million Euro

Die Kosten des neuen Einsatzfahrzeugs belaufen sich auf ca. 490.000 Euro, wobei die Gemeinde – nach Abzug der Förderungen durch das Land NÖ und des Landesfeuerwehrverbandes NÖ - 330.000 Euro selbst bezahlt. Der Wert des Fahrzeuges mit der technischen Einrichtung beträgt zirka € 550.000,--. Für Bürgermeister Ernst Wendl eine notwendige Investition mit Mehrwert: “Als Bürgermeister bin ich sehr stolz, in einer Gemeinde zu leben, die sich so ein technisch perfektes Feuerwehrauto - zur Erhöhung der Sicherheit unserer Bürger - leisten kann. Ich danke auch den Kameradinnen und Kameraden unserer Feuerwehr, die Verantwortung zeigen und mit einem Fahrzeug zu den Einsätzen fahren, das rein finanziell ungefähr den Wert eines Einfamilienhauses spiegelt.”