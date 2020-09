HIMBERG. „Zug fährt ab!“ - Himbergs neuer Bahnhof ist in der heißen Planungsphase und nimmt konkrete Formen an. Bürgermeister Ernst Wendl informiert seine Mitbürger: „Nachdem bereits 2019 die Auflassung der alten Eisenbahnkreuzung im Gemeinderat beschlossen wurde, erwartet die Himberger Bevölkerung ein ganz neues Erlebnis in Sachen Öffentlicher Verkehr.“

Barrierefrei und wetterfest

Eine der wichtigsten Änderungen für unsere Bürger ist die vollständige Barrierefreiheit des gesamten Komplexes. Diese Neuerung beinhaltet unter anderem den barrierefreien Zugang zum Bahnsteig, der von der neuen Fuß- und Radwegunterführung mittels modernen Aufzügen ermöglicht wird. Auch für sehbehinderte Menschen ist dadurch ein einfaches Erreichen der Züge gewährleistet. Überdachte Zugänge und eine verglaste Wartekoje mit Sitzmöglichkeiten schützen die Reisenden in Zukunft vor Wind und Wetter. Wer sportlich mit dem Rad unterwegs ist, darf sich auf eine überdachte Park&Ride-Anlage freuen.

Mehr Schlaf, weniger Lärm

Die Auflassung der Eisenbahnkreuzung bedeutet ein Ende des Pkw- und Lkw-Durchzugsverkehrs. Knapp 60 Lastwägen und 1.000 Autos passieren diese Stelle derzeit an einem normalen Werktag. Damit ist ab dem Zeitpunkt der Auflassung Schluss. Zusätzlich zu dieser Verkehrsberuhigung werden im gesamten Bahnhofsbereich weitere Lärmschutzmaßnahmen errichtet. Das bedeutet noch mehr Ruhe, da die Geräuschkulisse der Ostbahn nicht mehr so stark zu den Anrainern vordringt. Auch für Radfahrer wird die neue Anlage durch die geplante Unterführung attraktiver.

Zweiter Bahnsteig zusätzlich

Ganz aktuell gibt es noch eine erfreuliche Neuerung zu berichten. VOR und ÖBB haben ihre Pläne geändert und so entstehen am Bahnhof Himberg zwei Inselbahnsteige mit nun vier statt bisher zwei Bahngleise. Dadurch ergeben sich mehrere Vorteile, wie die Möglichkeit des Überholens stehender Züge am schnellen Streckengleis oder ein generell erhöhtes Aufkommen der Zughalte im Bahnhof. Außerdem wird aufgrund des zusätzlichen Bahnsteiges auch ein weiterer Fahrstuhl errichtet. Bürgermeister Ernst Wendl über die neuen Änderungen: „Es kommt aufgrund dieser neuen Umstände zu einer Verzögerung im Planungsprozess. Die Bauarbeiten werden im Sommer 2021 beginnen und spätestens 2024 wird der nagelneue Himberger Bahnhof in Betrieb gehen. Ich freue mich, dass wir für unsere Bürger einen attraktiven, modernen und barrierefreien Zugang zum Öffentlichen Verkehr ermöglichen können.“