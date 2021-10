SCHWADORF. Bei der Woche der Landwirtschaft öffneten Bauernhöfe ihre Hoftüren und haben Konsumenten zu Hofgesprächen eingeladen. „Zu wissen, wo unsere Lebensmittel herkommen und wie sie produziert werden, wird erfreulicherweise für die Konsumenten immer wichtiger. Als Bezirksbauernkammer Bruck-Schwechat suchen wir bewusst den Austausch mit der Bevölkerung. Das Vertrauen in unsere heimischen Bäuerinnen und Bauern ist sehr groß: 94% der Befragten haben ein positives Bild von unseren heimischen bäuerlichen Betrieben“, meint Bezirksbauernkammerobmann Gerhard Mörk.

Hofgespräch in der Gmiaslarei

Florian Auer ist am elterlichen Gemüsebaubetrieb aufgewachsen. Die Vermarktung an den Großhandel war ihm jedoch zu einseitig und so entschied sich der junge Unternehmer dazu sein eigenes Geschäft zu eröffnen. Seit September gibt es nun die Gmiaslarei in Schwadorf. Im ansprechenden Ambiente eines Feinkostladens werden dort die vielfältigen Produkte aus der Region angeboten. Neben einer Auswahl an saisonalen Obst und Gemüse werden auch Gebäck, Nudeln, Fleisch und Milchprodukte angeboten. Hier muss man nicht erst das Kleingedruckte lesen um zu erfahren wo die Produkte herkommen – selbstverständlich alles in rot-weiß-rot. Florian Auer kennt alle Produzenten persönlich und beantwortet gerne alle Fragen zu den Produkten.