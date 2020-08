Bei unseren Motorradtouren im Waldviertel, landeten wir in GROSSHASELBACH.

Ein kleines Dorf im Waldviertel, dort machten wir vor dem Feuerwehrhaus ein Pause.

Mit einer Bewohnerin kamen wir sofort ins Gespräch und sie erzählte uns, sie sei am Weg zur Denkmalspflege im Ort.

Der Ort strahle Ruhe und gelassen aus, natürlich gibt es auch hier wie überall in Niederösterreich eine örtliche Feuerwehr.

LG Kurt