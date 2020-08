´KLEINNEUSIEDL. Eine Abordnung der Freiwilligen Feuerwehr Kleinneusied dankte Josef Plattl für dessen 80-jährige Feuerwehrmitgliedschaft. Der Ehrenhauptbrandinspektor trat im Alter von 14 Jahren im Jahr 1940 der Freiwilligen Feuerwehr Enzersdorf an der Fischa bei und wurde 1957 zur Freiwilligen Feuerwehr Kleinneusiedl überstellt. In seiner langjährigen Funktion als Maschinist war er bei zahlreichen Einsätzen dabei. Zwischen 1950 und 1951 besuchte er die Chargenkurse 1 und 2.

1960 wurde er von der damaligen Mannschaft zum Feuerwehrkommandanten gewählt und ab 1970 bekleidete er zusätzlich die Position des Unterabschnittskommandanten. Diese Funktionen übte er bis 1981 aus. Im Jahre 1991 trat der 95-Jährige in den wohlverdienten Reservestand über.

Im Zuge einer kleinen Feier, wurde Ihm für seine Verdienste von Feuerwehrkommandant Ernst Samuel ein Ehrenzeichen überreicht.