HIMBERG. Schon über ein halbes Jahr begleitet uns die COVID19-Pandemie und hat unser Leben verändert. In unserer Gemeinde liegt die Anzahl der gleichzeitig positiv getesteten Personen zwischen zwei und vier. Insgesamt waren bisher in unserer Gemeinde etwa 20 Personen infiziert. Leider sind wir nach dem Ende der Urlaubssaison wieder verstärkt mit dem Corona-Virus konfrontiert. Wir bleiben daher seitens der Gemeindeverwaltung sehr vorsichtig mit der Genehmigung von Veranstaltungen. Das hat sich auch in der Vergangenheit sehr bewährt. Mit einer positiven Einstellung und positiver Energie in unserer Gemeinde werden wir auch die zukünftigen Herausforderungen meistern. Seitens der Gemeindevertretung ist es gelungen, trotz Corona viele Projekte umzusetzen. Einige Großprojekte wie der Ausbau der Kläranlage, Gestaltung des Vorplatzes am Bahnhof, Hochwasserschutz in Pellendorf, Anbau einer 14. Kindergartengruppe, etc. stehen an und sind derzeit in Planung. Diese Projekte sind hinsichtlich der verminderten Einnahmen in der Corona-Zeit eine besondere Herausforderung. Ich bin überzeugt, dass wir die Projekte schaffen und die Zukunft gemeinsam bestens meistern können.