Nutzen Sie am 1. August die Gelegenheit in die Fischamender Geschichte einzutauchen.

FISCHAMEND. Unser Fischamend ist seinen Bürgern eine moderne, sichere und wunderschöne Heimat, in der es sich zu leben lohnt. Und auch in schwierigen Zeiten ist die Stadtgemeinde stets darum bemüht, für ein interessantes und unterhaltsames Freizeitprogramm zu sorgen. Umsomehr freuen wir uns, dass am 1. August alle Fischamender Stadtmuseen für einen spannenden Museumstag ihre Pforten öffnen. Tauchen Sie ein in die lebendige Geschichte unserer Stadt und erleben Sie, wie sich die Kultur unserer Heimat auf ausreichend Raum entfaltet.

Sonderausstellungen und Ferienspiel

Am 1. August erwartet Sie von 10 bis 19 Uhr ein breites Spektrum an interessanten Ausstellungen im Heimatmuseum, dem Museum für Luftfahrt und Zeitgeschichte, der Museumsgalerie, dem Feuerwehrmuseum und dem Museum der Photographie. Zu den Highlights gehören dabei sicher die Sonderausstellungen “Fischamend - Eine Stadt mit Tradition” und “Faschingsumzüge und Postkarten”, die in der Museumsgalerie zu bewundern sind sowie Fotos und Objekte vom alten Forsthaus “Am Grund”, die im Turm ausgestellt werden. Beim Turm findet außerdem von 15 bis 17 Uhr im Rahmen des Ferienspiels der Programmpunkt “Wäsche waschen wie in alten Zeiten” statt. Beim Fischamender Museumstag am 1. August ist somit für alle Generationen etwas dabei. Und nicht vergessen: Zwischen den Museumsbesuchen laden die Fischamender Gastronomen zu sommerlichen Erfrischungen in ihre Gastgärten ein.

Bericht: Stadtgemeinde Fischamend