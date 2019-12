Gemeinsam Leopoldsdorf begrünen: Baumpatenaktion ein voller Erfolg!

LEOPOLDSDORF. Die Aktion „200 neue Bäume“ vom Leopoldsdorfer Bürgermeister Fritz Blasnek ist im Ort sehr gut angelaufen. Zahlreiche Mitbürgerinnen und Mitbürger, aber auch viele Firmen unterstützen die Aktion und übernehmen Baumpatenschaften.

Klares Signal für mehr Grünraum

Die vom Orts-Chef ins Leben gerufene Umwelt-Aktion zeigt, dass den Leopoldsdorferinnen und Leopoldsdorfern die Erweiterung der Grünflächen sehr am Herzen liegt. Bürgermeister Blasnek wertet dies als Signal, um in Zukunft die Erweiterung der Grünflächen und Nah-Erholungsräume noch stärker voranzutreiben. Fritz Blasnek dazu: „Meinen herzlichen Dank richte ich an ALLE Baumpaten! Auch wenn ich gehofft hatte, dass viele Leute mitmachen und so einen Beitrag leisten um Leopoldsdorf noch grüner zu machen, haben wir nicht mit so einem großen Erfolg der Aktion gerechnet! Es ist schön zu sehen, was miteinander alles möglich ist.“

Übernehmen Sie Baumpatenschaft

Sind Sie Leopoldsdorfer? Dann machen Sie mit bei der Aktion "200 neue Bäume für Leopoldsdorf" und spenden Sie einen Baum im Wert von 250,- oder 500,- Euro. Als Dankeschön wird am Baum eine Tafel mit Ihrer Widmung angebracht und Ihr Name im Zeichen des Umweltschutzes verewigt. Nach Möglichkeit wird sogar Ihrem Standortvorschlag entsprochen. Infos finden Sie auf der Leopoldsdorfer Gemeindehomepage unter www.leopoldsdorf.gv.at/baumpatenschaft.