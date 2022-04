Spielerisch Deutsch und Englisch lernen.

SCHWECHAT. In der Flüchtlingsunterkunft im Schloss Freyenthurn in Schwechat sind viele Kinder untergebracht. Bürgermeisterin Karin Baier hat in Kooperation mit der Landtagsabgeordneten Elvira Schmidt nun Lernunterlagen beschafft, die den Kindern auf spielerische Weise die Sprachen Deutsch und Englisch näher bringen sollen.

Kopiervorlage im Rathaus

„Mir war es wichtig, der Langeweile unserer Kinder in der Flüchtlingsunterkunft ein bisschen entgegenzuwirken. Dass wir mit unserer ‚Bespaßung‘ auch ein pädagogisch wertvolles Zeichen setzen konnten, freut mich dabei besonders.“, erzählt Bürgermeisterin Karin Baier. Die Bildwörterbücher konnte die Bürgermeisterin dank der Hilfe von Lehrerin und Landtagsabgeordneten Elvira Schmidt rasch besorgen. Auch Schulen und andere Bildungseinrichtungen können von der Aktion profitieren. Die Kopiervorlage für die Lernbücher liegt im Rathaus auf.