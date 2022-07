In Moosbrunn legt man viel Wert auf alle Generationen und so ist es der Gemeindeführung auch ein großes Anliegen, für die Jugend zu sorgen.

MOOSBRUNN. "Wir arbeiten eng mit der Mobilen Jugendarbeit vom Römerland Carnuntum zusammen und haben einen Jugendtreff, der jeden Dienstag von einer Freizeitpädagogin betreut wird", erklärt Bürgermeister Paul Frühling. Zielgruppe hierbei sind alle Moosbrunner Jugendlichen zwischen 12 und 23 Jahren, die mit allen Themen zu ihrer Betreuerin kommen und mit ihr vertraulich darüber sprechen können. Kürzlich lud Jugendgemeinderat Peter Hampölz zu einem Zusammenkommen in den Jugendtreff "Bunker", um über eine Befragung zum Thema "Gestaltung Skaterplatz plus Schillingerwiese" zu sprechen.

Wünsche werden umgesetzt

Nach dem offiziellen Teil gab es dann noch eine zünftige Grillerei und ein tolles Beteiligungsergebnis: "Insgesamt 86 Moosbrunner Jugendliche haben abgestimmt und uns ihre Wünsche mitgeteilt. Moosbrunn hört seine Jugend und deshalb freuen wir uns, schon die ersten Dinge umsetzen zu können. Wir haben den gewünschten Tischtennistisch für die Schillingerwiese bereits bestellt und er soll Mitte Juli kommen“, berichtet Jugendgemeinderat Peter Hampölz. „Außerdem werden wir gemeinsam mit unserer Jugend die Skaterrampen aussuchen und so rasch wie möglich zur Verfügung stellen. In Moosbrunn soll sich jeder wohlfühlen und unsere junge Generation ist da natürlich keine Ausnahme", so Bürgermeister Paul Frühling abschließend.