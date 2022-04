Die Gemeinde schafft in der neuen Volksschule ab September eine Betreuungseinrichtung für Kleinkinder.

MOOSBRUNN. Seit Paul Frühling sein Amt als Bürgermeister von Moosbrunn angetreten hat, liegt ihm ein Thema ganz besonders am Herzen: "Als Vater von drei Kindern weiß ich, wie herausfordernd es sein kann, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. Darum setze ich mich seit jeher dafür ein, dass wir in Moosbrunn eine einwandfrei funktionierende Kinderbetreuung vorweisen können." Und da kann die Gemeinde bereits auf einige Dinge verweisen. So wurde z.B. eine flexiblere Nachmittagsbetreuung in der Volksschule ermöglicht sowie eine durchgehende Ferienbetreuung in Schule und Kindergarten eingeführt, was Moosbrunn unter die Top 13-Gemeinden in ganz Niederösterreich gebracht hat, wenn es um den Vereinbarkeitsindikator für Familie und Beruf (VIF) geht. Diese Rangliste erscheint im Kinderbetreuungsatlas der Arbeiterkammer NÖ und bringt die Frage auf, ob und wie gut die Kinderbetreuung mit einem Vollzeitjob vereinbar ist. "Da geht es um eine Mindestöffnung von 47 Wochen pro Jahre bei minimum 45 Stunden pro Woche, an Werktagen und mit einem warmen Mittagessen. All das bietet Moosbrunn an."

Jetzt sind die Zwergerl dran

Jetzt geht die Gemeinde noch einen Schritt weiter und nimmt sich auch der Kleinsten im Ort an und das aus gutem Grund, wie Frühling weiter ausführt: "Zwei Jahre nach der Geburt eines Kindes endet der arbeitsrechtlich abgesicherte Anspruch auf Karenz. Viele junge Mütter wollen darüber hinaus spätestens ab diesem Zeitpunkt auch wieder in ihr Berufsleben einsteigen. Nun ist es aber so, dass die Landeskindergärten Kinder frühestens ab einem Alter von 2,5 Jahren aufnehmen. Die klaffende Lücke zwischen Karenzende und Kindergartenbeginn stellt viele Familien vor Probleme, derer wir uns in Moosbrunn jetzt annehmen werden." Um sicherzustellen, dass das Angebot einer Kleinkinderbetreuung auch wirklich Bedarf findet, befragte der Bürgermeister die Moosbrunner mittels Rundschreiben und erhielt ein eindeutiges Ergebnis: "Aufgrund der Antworten aus der Bevölkerung steht für uns fest, dass es Handlungsbedarf gibt, also handeln wir."

Beschluss erfolgte einstimmig

Man besprach sich mit Experten des Landes NÖ, um die vorhandenen Möglichkeiten zu erfragen und arbeitet nun daran, ein freiwilliges Angebot auf die Beine zu stellen. Frühling liegt diese Sache am Herzen: "Deshalb habe ich in der letzten Gemeinderatssitzung beantragt, ab September 2022 eine Tagesbetreuungseinrichtung für Kinder im Alter zwischen 1 und 3 Jahren in Räumlichkeiten der neuen Volksschule einzurichten. Der Beschluss erfolgte einstimmig." Gleich am nächsten Tag genehmigte die Kommission des Landes, die vor Ort tagte und alles überprüfte, die Einrichtung. Der Ortschef abschließend: "Zurzeit laufen Verhandlungen, um das Angebot einer Tagesbetreuung ordentlich aufsetzen zu können und zwar sowohl personell, als auch organisatorisch. Klar ist, dass sie nach VIF-Kriterien geführt wird und dazu gehört, dass pädagogische Fachkräfte - unter Fachaufsicht des Landes - die Betreuung übernehmen. Gerade in der heutigen Zeit ist es unabdingbar, dass sich Familie und Berufsleben problemlos vereinbaren lassen. Wir fühlen uns als Gemeinde dazu verpflichtet, unseren Bürgern dabei so gut es geht, zu unterstützen. Mit dieser neuen Kleinkinderbetreuung wird uns das auch nachhaltig gelingen."