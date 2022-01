Moosbrunns Kinder basteln Verkehrsschilder

MOOSBRUNN. "Der Umbau der Volksschule Moosbrunn ist ein großartiges Projekt, das vor allem für unsere Kinder viele Vorteile bringt", erklärt Bürgermeister Paul Frühling. Bis die Arbeiten jedoch abgeschlossen sind, mussten die Kinder in Ausweichquartieren untergebracht werden. Das Unterfangen namens "Ein Dorf wird Schule" zeigt wieder einmal deutlich, wie stark der Zusammenhalt in unserer Gemeinde wirklich ist. So wird aktuell im Feuerwehrhaus, dem Gemeindesitzungssaal und in den Räumlichkeiten der Pfarre unterrichtet. Diese besondere Situation veranlasste die Schüler dazu, auch wirklich alle Bürger - und hier vor allem die Verkehrsteilnehmer - über die geänderten Umstände aufmerksam zu machen. Und so machten sich alle Klassen an die Arbeit und stellten gemeinsam Schilder mit der Aufschrift "Achtung Kinder" her. Diese neuen "Verkehrszeichen" wurden vor den neuen "Schulgebäuden" aufgestellt und sollen dort für mehr Umsicht und Aufmerksamkeit sorgen. Ortschef Paul Frühling findet die Aktion toll: "Die Kinder sorgen auf charmante Weise für mehr gegenseitige Rücksicht. Ich freue mich sehr, über die Kreativität und den Fleiß unserer Schüler."