MOOSBRUNN. In der heutigen Zeit haben Schiefertafel und Rechenschieber schon lange ausgedient. Der Umgang mit den neuen Medien sowie die allumfassende Digitalisierung betrifft uns alle und auch unsere Jüngsten setzen sich schon sehr früh mit Internet und Co. auseinander. Um für den richtigen Zugang in die digitale Welt zu sorgen, hat sich unsere Volksschullehrerin Claudia Höller darum bemüht, an Computer für ihre Schüler zu kommen. Der Verein "PCs für alle" zeigte sich großzügig und spendete der Volksschule Moosbrunn insgesamt 25 Laptops, 6 Standgeräte und 3 Drucker. Der Schwerpunkt in der Nutzung dieser Geräte liegt darin, die praktische Anwendung zu erlernen und die Medienkompetenz zu fördern. Die Schüler sind von den neuen Geräten sehr angetan und nehmen das Angebot mit viel Freude und Motivation an. Bürgermeister Paul Frühling erklärt: "Im Bereich der neuen Medien sattelfest zu sein, ist heutzutage schon für unsere Kinder wichtig. Durch das neue Angebot können die Volksschüler zum Beispiel auch schon ein Textverarbeitungsprogramm kennenlernen, Geschichten am Computer verfassen, digitale Lernspiele ausprobieren oder einfach die Sicherheit im Umgang mit technischen Geräten vertiefen.“ Volksschullehrerin Claudia Höller zu den neuen Möglichkeiten: „Ein Schüler arbeitet beispielsweise an einem interaktiven Arbeitsblatt, eine weitere Schülerin schreibt an einer Geschichte und zwei ihrer Mitschülerinnen arbeiten im Team an der Gestaltung einer Bildüberschrift für ein Plakat. Von der praktischen Nutzbarkeit bis hin zur Entwicklung einer Problemlösungsorientierung sind viele Lernaspekte möglich.“ Bürgermeister Frühling abschließend: „Ich bedanke mich im Namen unserer Schüler bei Claudia Höller für ihren Einsatz und dem Verein "PCs für alle" für die freundliche Spende der wiederverwendbaren Geräte. Gemeinsam mit unseren Kindern gehen wir so einen weiteren Schritt Richtung Zukunft."