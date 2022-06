SCHWECHAT. Mit tiefer Betroffenheit und viel zu früh erhielten wir am Montag, den 06. Juni 2022, die traurige Nachricht vom Ableben unseres Kommandantstellvertreters Oberbrandinspektor Markus Michel im 43. Lebensjahr.

Markus trat am 08. März 2002 der Freiwilligen Feuerwehr Schwechat bei und war seitdem ein sehr engagierter Feuerwehrmann, weshalb er Anfang 2008 sein Hobby auch zum Beruf machte und als Berufsfeuerwehrmann bei der Betriebsfeuerwehr des Industrieparks Schwechat tätig wurde. Seine Feuerwehrkarriere startete im März 2004 mit der Absolvierung des Grundlehrganges. Seitdem absolvierte er unzählige Kurse und Ausbildungen im Niederösterreichischen Feuerwehr- und Sicherheitszentrum. Um sein Wissen stets am neuesten Stand zu halten und zu erweitern, nahm er auch an etlichen externen Ausbildungen teil.

Sehr früh erkannte er, dass er über den normalen Feuerwehralltag hinaus tätig werden wollte. So schloss er sich im Jahr 2007 der Niederösterreichischen Strahlenschutzgruppe an und war fortan immer aktiv bei Übungen, Schulungen und Einsätzen dabei. Seit 2016 war er dort auch als Gruppenkommandant tätig. Von 2010 bis 2021 fungierte Markus als Gruppenkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Schwechat und ab 2013 auch als Fahrmeister. Während seiner Tätigkeit wurden zahlreiche Projekte, wie der Ankauf des MTFs, des HLFs und des WLFKs erfolgreich umgesetzt.

Im Jänner 2021 wurde Markus dann mit großer Mehrheit zum Kommandantstellvertreter der Freiwilligen Feuerwehr Schwechat gewählt. Bis zum letzten Tag ging er der Aufgabe stets gewissenhaft aber vor allem mit viel Engagement und Leidenschaft nach. Mit dem Tod von Oberbrandinspektor Markus Michel verlieren die Kammeraden der Freiwilligen Feuerwehr Schwechat nicht nur ihren Kommandantstellvertreter, sondern auch einen gewissenhaften, bis zum letzten Tag für die Ideale eines Feuerwehrmannes lebenden Kameraden, aber auch einen Freund. Im Namen der Freiwilligen Feuerwehr Schwechat dürfen wir sagen: ,, Markus du wirst uns fehlen.“