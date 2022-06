Die Gemeinde Ebergassing-Wienerherberg erhielt den Goldenen Igel.

EBERGASSING. Mit der goldenen Plakette werden jene Gemeinden ausgezeichnet, die während eines Jahres die Kriterien von „Natur im Garten“ zu 100% erfüllen, ihre Leistungen dokumentieren und sich einer Begutachtung unterziehen.

Verantwortung und Vorbildrolle

„Wir freuen uns, dass unsere Arbeit im Jahr 2021 ausgezeichnet wurde und werden weiterhin gerne auf chemisch-synthetische Pestizide und Düngemittel sowie auf Torf verzichten. Denn in Ebergassing und Wienerherberg haben Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein einen hohen Stellenwert. Wenn bei uns Grünräume naturnah und zum Schutz von Nützlingen gestaltet und gepflegt werden, werden wir der Verantwortung und Vorbildrolle unseren BürgerInnen gegenüber gerecht“, sagt Bürgermeister Roman Stachelberger. In beiden Ortsteilen wird ein großer Wert auf biologische Vielfalt und Gestaltung mit heimischen und ökologisch wertvollen Pflanzen gelegt. Die Gemeinde investiert zudem in den personellen Mehraufwand, den eine naturnahe Betreuung der öffentlichen Grünflächen mit sich bringt.