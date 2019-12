124 neue Stellplätze errichtet – 2020 folgen noch weitere

SCHWECHAT. Am Bahnhof Schwechat wurden im Dezember 124 neue Doppelstock Fahrradabstellplätze errichtet. Im Frühjahr 2020 sollen im Bereich des Busbahnhofes und dem Eingang zur Zugstation noch weitere folgen. Dies bedeutet eine reine Vermehrung von über 100 Radabstellplätzen. Die Räder können ab sofort überdacht abgestellt werden. Auch für den Bahnhof Kledering sind diese neuen Stellplätze geplant.

Radständer wurden bereits getestet

Bürgermeisterin Karin Baier und Vizebürgermeisterin Brigitte Krenn wollten es ganz genau wissen und besuchten gemeinsam den neuen Radabstellplatz am Bahnhof. „Ziehen, runterklappen, Fahrrad in die Schiene hineinstellen, hochklappen, zurückschieben, absperren und das war‘s auch schon“, meinten Bürgermeisterin und Vize beim ersten Praxistest in unter 45 Sekunden. Das Land Niederösterreich, die ÖBB sowie die Stadtgemeinde Schwechat teilen sich die Kosten der neuen Park & Ride Fahrradanlage.

Verteilung derzeit sehr einseitig

Die abgestellten Fahrräder stehen derzeit vermehrt zwischen Zug- und Busbahnhof in der Möhringgasse. Wie oben berichtet werden im Frühjahr auch hier weitere Stellplätze hinzukommen. Dennoch appellieren Karin Baier und Mag.a Brigitte Krenn an die RadfahrerInnen, auch die 250 Meter weiter entfernte Park & Ride Anlage in der Bahngasse in Anspruch zu nehmen.