HIMBERG. Auf der Freifläche der Kläranlage wird derzeit die Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 197,12 kWp errichtet. Diese Anlage erzeugt jährlich zirka 200.000 kWh umweltfreundlichen Sonnenstrom. Die Fertigstellung erfolgt Anfang Oktober 2020.Bereits vor drei Jahren wurde eine PV-Anlage mit einer Leistung von 49,92 kWp errichtet, welche pro Jahr über 62.000 kWh elektrische Energie erzeugt. Nach Fertigstellung der in Bau befindlichen Anlage beträgt die installierte Photovoltaikleistung in der Kläranlage insgesamt 247,04 kWp. Diese beiden Anlagen werden pro Jahr etwa 260.000 kWh elektrische Energie erzeugen, der jährliche Strombedarf der Kläranlage beträgt zirka 256.000 kWh. Damit kann der Strombedarf der Kläranlage über das Jahresmittel mit Sonnenenergie erzeugt werden. In den Herbst- und Wintermonaten wird Energie bezogen, in den Sommermonaten wird Energie in das Stromnetz rückgespeist. Diese PV-Anlage ist ein wesentlicher Beitrag für die nachhaltige umweltfreundliche Energieerzeugung, deren erzeugte Energiemenge für den elektrischen Jahresenergiebedarf von zirka 60 Wohnungen reichen würde. Das nicht benötigte Grundstück neben der Kläranlage kann optimal für die Energieerzeugung genutzt werden. Bürgermeister Ernst Wendl ist stolz, so einen wesentlichen Beitrag für die Umwelt und gegen den Klimawandel zu leisten. Umweltschonende Projekte in der Gemeinde sind uns wichtig.