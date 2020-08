Besucher können ihre Grabkerzen jetzt direkt vor Ort beziehen.



PELLENDORF. Ein Besuch am Friedhof bedeutet stets auch einen Besuch bei den verstorbenen Lieben. Möchte man ihrer am Grab gedenken, gehört oft auch eine Kerze dazu. Wer keine mitgebracht hat, hat nun am Friedhof von Pellendorf die Möglichkeit, vor Ort eine Grabkerze zu kaufen. Bürgermeister Ernst Wendl dazu: “Die Idee entstand durch eine Anregung aus der Bevölkerung und wurde jetzt umgesetzt. Jeder Friedhofsbesucher kann bei dem neuen Automaten, je nach Größe, eine Kerze für einen oder zwei Euro erwerben. Wir freuen uns über diese zusätzliche Serviceleistung für unsere Bürger.”