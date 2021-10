SCHWADORF. Die Marktgemeinde Schwadorf veranstaltete im Rahmen des Kulturherbstes 2021 einen Kabarettabend mit Omar Sarsam in der Aula der Europäischen Mittelschule. Mit seinem Kabarett 'Sonderklasse' hat Sarsam die Zeit als Kabarettist und Arzt in der Corona-Pandemie in einer witzigen Form zusammengefasst. So gewährt er auch Einblicke in die Welt der Spitalsambulanzen und so manch interessanten Fall - natürlich stets streng nach DSGVO. Und wenn Jungärzte nach einem 25 Stunden-Dienst noch in den Supermarkt impfen gehen, bekommt das Wort 'Kassenarzt' eine völlig neue Bedeutung. Wenn die großen Ketten das Marktsegment der Kranken weiter erschließen, dann kann man bald zum 'Billa Puls' gehen. Hauptsponsor Lengel samt Familie war auch bei dem unterhaltsamen Abend anwesend und alle haben sich prächtig amüsiert. Bürgermeister Jürgen Maschl freute sich über den gelungenen und lustigen Abend.