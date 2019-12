Polizei versucht Dämmerungseinbrüche durch Aufklärung zu verhindern

SCHWECHAT (les). Der Herbst ist da, der Winter kommt und die Ganoven haben Hochsaison. Die Dämmerungseinbrecher sind in diesen Tagen sehr aktiv und der beste Weg, den Gaunern das Leben schwer zu machen, ist die Prävention. Aus diesem Grund begaben sich zwei Kriminalbeamte der Schwechater Polizei gemeinsam mit zwei uniformierten Kollegen ins Einkaufszentrum in der Wiener Straße, um Aufklärungsarbeit zu leisten. Mit dabei auch Chefinspektor Manfred Vaverka von der Kriminalpolizei: "Wir waren in der Zeit von 9 Uhr 30 bis 11 Uhr 30 unterwegs und hatten mit zahlreichen Passanten Kontakt. Wir haben die Leute angesprochen und ihnen im Zuge eines netten Gesprächs das richtige Verhalten bezüglich der Dämmerungseinbrüche erklärt." In insgesamt 65 Einzelgesprächen blieb es aber nicht nur beim Thema Dämmerungseinbrüche, wie Vaverka berichtet: "Einige Mitbürger wandten sich auch mit anderen Sorgen und Problemen an uns. Auch hier haben wir versucht, durch einfühlsames Verhalten und mit richtigen Tipps, Hilfe zu leisten, was nach unserem Gefühl auch gelungen ist." Die Aktion kam sehr gut an und wird demnächst in anderen Teilen von Schwechat wiederholt.