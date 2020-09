HIMBERG. Es freut mich Ihnen als Bürgermeister mitteilen zu dürfen, dass das Projekt „Pedibus“ aufgrund der großen Beliebtheit und des Bedarfes der Eltern auch im heurigen Schuljahr durchgeführt wird. Angeboten wird das Projekt auf drei Routen.

Gemeinsam in die Schule

Um das starke Verkehrsaufkommen vor der Schule in der Früh zu verringern, hat die Marktgemeinde Himberg im September 2019 das Projekt Pedibus (heißt Autobus auf Füßen) ins Leben gerufen. Dabei gibt es Fußrouten, Fahrpläne und Haltestellen. Die SchülerInnen sollen nach Wohnortgruppen gemeinsam in Begleitung einer erwachsenen Person, den Schulweg zu Fuß bewältigen. Eltern oder andere Erwachsene sollen in der Früh die Schülergruppen am Schulweg befristet (bis Ende Oktober) begleiten.

Viele Gründe sprechen dafür, dass Kinder ihre Alltagswege gesundheitsbewusst und klimafreundlich bewältigen:

• Bewegung an der frischen Luft fördert die körperliche Entwicklung und die Konzentration im Unterricht.

• Bewegung stärkt die Abwehrkräfte und beugt Haltungsschäden und Übergewicht vor.

• Sicheres Verkehrsverhalten lernen Kinder nur durch Übung. Beim selbstständigen Erobern der Alltagswege bekommen Kinder ein Gefühl für Entfernungen und Zeiten und trainieren ihren Orientierungssinn.

• In der Gruppe werden soziale Fähigkeiten gestärkt.

Erfreulich ist, dass sich wieder über 30 Kinder für den Pedibus angemeldet haben. Derzeit haben wir 14 Begleitpersonen, gerne können sich noch weitere verlässliche Personen bei Frau Lagler, unter Tel.: 02235/86213 DW 36 während der Amtsstunden der Marktgemeinde Himberg melden. Die Kinder haben die Möglichkeit an den vorgegebenen Haltestellen „einzusteigen“ und werden dann sicher, klimafreundlich und umweltbewusst bis zur Schule begleitet.